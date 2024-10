ASCOLTI TV 12 OTTOBRE 2024 | MILLE MILLY! BALLANDO CON LE STELLE 259% DI NUOVO ATTACCATO A TU SI QUE VALES 257% BORGHESE 3% PAREGGIA CON AMADEUS 3%

ASCOLTI TV 12 OTTOBRE 2024: MILLE MILLY! BALLANDO CON LE STELLE (25,9%) DI NUOVO ATTACCATO A TU SI QUE VALES (25,7%), BORGHESE (3%) PAREGGIA CON AMADEUS (3%) (Di domenica 13 ottobre 2024) ASCOLTI TV 12 OTTOBRE 2024 • Sabato • Gli ASCOLTI tv del 12 OTTOBRE 2024 con la consueta sfida (televisiva) tra BALLANDO con le STELLE e Tu Si Que VALES. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – 2749 33.91PT – 5945 33.85 M E D I A S E T24H – 3204 39.51PT – 7405 42.16 Settegiorni Parlamento – 416 12.70 Tg1 – 923 20.00 Uno Mattina in Famiglia – 1039 20.14 + 859 18.32 Buongiorno Benessere – 920 18.68 Origini + Linea Verde Start – 910 15.78 + 1223 16.82 Linea Verde Italia – 2184 19.80 Tg1 – 3436 25.46 BALLANDO On The Road – 1317 10.88 Passaggio a Nord Ovest – 967 9.08 A Sua Immagine – 651 6.76 + 591 6.52 Sabato in Diretta – 825 9.25 + 1150 11.28 Reazione a Catena – 2076 17.23 Reazione a Catena – 3156 21.39 Tg1 – 3874 23.38 BALLANDO Tutti in Pista – 3950 22.41BALLANDO Con Le STELLE – 3419 25.86 Ciao Maschio – 710 19.70 Prima Pagina Tg5 – 388 16.60 Tg5 – 1028 21. Bubinoblog - ASCOLTI TV 12 OTTOBRE 2024: MILLE MILLY! BALLANDO CON LE STELLE (25,9%) DI NUOVO ATTACCATO A TU SI QUE VALES (25,7%), BORGHESE (3%) PAREGGIA CON AMADEUS (3%) Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di domenica 13 ottobre 2024)TV 12• Sabato • Glitv del 12con la consueta sfida (televisiva) tracon lee Tu Si Que. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – 2749 33.91PT – 5945 33.85 M E D I A S E T24H – 3204 39.51PT – 7405 42.16 Settegiorni Parlamento – 416 12.70 Tg1 – 923 20.00 Uno Mattina in Famiglia – 1039 20.14 + 859 18.32 Buongiorno Benessere – 920 18.68 Origini + Linea Verde Start – 910 15.78 + 1223 16.82 Linea Verde Italia – 2184 19.80 Tg1 – 3436 25.46On The Road – 1317 10.88 Passaggio a Nord Ovest – 967 9.08 A Sua Immagine – 651 6.76 + 591 6.52 Sabato in Diretta – 825 9.25 + 1150 11.28 Reazione a Catena – 2076 17.23 Reazione a Catena – 3156 21.39 Tg1 – 3874 23.38Tutti in Pista – 3950 22.41Con Le– 3419 25.86 Ciao Maschio – 710 19.70 Prima Pagina Tg5 – 388 16.60 Tg5 – 1028 21.

