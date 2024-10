Zonawrestling.net - AEW WrestleDream: Il futuro di Adam Cole sul ring dopo il ritorno a WrestleDream

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’infortunio alla caviglia di, subito all’AEW Grand Slam lo scorso anno e che ha comportato fratture in tre punti diversi, ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera di wrestler. Tuttavia, questa settimana ha fatto il suoe sono stati rivelati dettagli sul suosul. Più recentemente, durante AEW Double or Nothing a maggio,ha fatto un promo che ha preparato il terreno per ildi MJF dall’infortunio. Questo confronto è degenerato, portando MJF ad attaccare brutalmentesule a estrometterlo dalla televisione, poiché i fan pensavano che la rivalità tra MJF efosse ormai conclusa. Durante il pay-per-view, Daniel Garcia è intervenuto per fermare Jack Perry dal colpire Katsuyori Shibatail loro match per il titolo TNT, ma poi MJF è tornato inaspettatamente interrompendo Garcia.