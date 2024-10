Accoltellamento al culmine di una lite, un arresto a Napoli (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 34 anni, napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Cesare Rosaroll dove personale del 118 ha soccorso un ferito, raggiunto da coltellate alla schiena, all’addome e al volto. La vittima, poi trasportata in codice rosso all’ospedale Pellegrini, era stata colpita al culmine di una lite da un altro uomo. Gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore che è stato individuato e raggiunto nella sua abitazione; qui, i poliziotti, dopo aver rinvenuto il coltello utilizzato dall’uomo lo hanno tratto in arresto. L'articolo Accoltellamento al culmine di una lite, un arresto a Napoli proviene da Anteprima24.it. Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 34 anni, napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Cesare Rosaroll dove personale del 118 ha soccorso un ferito, raggiunto da coltellate alla schiena, all’addome e al volto. La vittima, poi trasportata in codice rosso all’ospedale Pellegrini, era stata colpita aldi unada un altro uomo. Gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore che è stato individuato e raggiunto nella sua abitazione; qui, i poliziotti, dopo aver rinvenuto il coltello utilizzato dall’uomo lo hanno tratto in. L'articoloaldi una, unproviene da Anteprima24.it.

