Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato aggredito sotto la radio da una persona che ha usato la scusa di portarmi un regalo. Tremavo dalla paura”: lo sfogo dello speaker Edoardo Donnamaria

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) “tornato a casa chedall’ansia”.si confida con i fan nel corso di una diretta sul proprio canale Twitch, raccontando di essereda una donnala sede dellaper cui l’ex gieffino lavora come. IL RACCONTO DI– Interrogato su come gestisca il rapporto con i fan,decide di togliersi dalle spalle un grosso peso: “Questa cosa non ve l’ho mai detta,anchelada unaevidentemente non proprio in sé, ieri mi ha anche scritto su Instagram mandandomi foto di ex, io l’ho ringraziata di essere venuta allo scoperto perché non sapevo come rintracciarla, ho fatto lo screen del profilo e l’ho bloccata. È stata un’esperienza non molto carina,tornato a casa chedall’ansia”.