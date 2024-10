Sconfitta Inattesa dell’Uruguay nelle Qualificazioni Mondiali 2026 (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella notte, l’Uruguay ha subito una Sconfitta sorprendente contro il Perù durante le Qualificazioni ai Mondiali del 2026. La partita, che ha visto la Celeste giocare senza il difensore Olivera, squalificato, si è conclusa con un punteggio di 1-0. Questo risultato ha importanti ripercussioni sulla classifica e sulle possibilità di qualificazione dell’Uruguay. Il Match: Analisi della Partita ( Uruguay sconfitto dal Perù) La partita si è giocata in un’atmosfera tesa, con entrambe le squadre in cerca di punti cruciali. L’Uruguay, guidato dall’allenatore Marcelo Bielsa, ha mostrato un gioco sottotono rispetto alle aspettative. Nonostante il predominio territoriale e diverse occasioni da rete, la Celeste non è riuscita a capitalizzare le proprie opportunità. Terzotemponapoli.com - Sconfitta Inattesa dell’Uruguay nelle Qualificazioni Mondiali 2026 Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella notte, l’Uruguay ha subito unasorprendente contro il Perù durante leaidel. La partita, che ha visto la Celeste giocare senza il difensore Olivera, squalificato, si è conclusa con un punteggio di 1-0. Questo risultato ha importanti ripercussioni sulla classifica e sulle possibilità di qualificazione. Il Match: Analisi della Partita ( Uruguay sconfitto dal Perù) La partita si è giocata in un’atmosfera tesa, con entrambe le squadre in cerca di punti cruciali. L’Uruguay, guidato dall’allenatore Marcelo Bielsa, ha mostrato un gioco sottotono rispetto alle aspettative. Nonostante il predominio territoriale e diverse occasioni da rete, la Celeste non è riuscita a capitalizzare le proprie opportunità.

