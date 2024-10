Schlein oggi a Bologna: doppio appuntamento (Di sabato 12 ottobre 2024) Bologna, 12 ottobre 2024 – Torna sotto le torri la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, che oggi e domani presenzierà a due appuntamenti in città. L’ex vicepresidente della Regione tornerà in città anche nel corso della settimana ancora dopo, per gli Stati Generali della cooperazione ai quali parteciperà anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Tornando al weekend, l’associazione nazionale ‘Primavera degli Studenti’ sta celebrando gli Stati generali dell’Università, che stanno tenendo banco da ieri per concludersi domani, domenica 13 ottobre. Tra gli ospiti annunciati anche, appunto, Elly Schlein e il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Ilrestodelcarlino.it - Schlein oggi a Bologna: doppio appuntamento Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Torna sotto le torri la segretaria nazionale del Pd, Elly, chee domani presenzierà a due appuntamenti in città. L’ex vicepresidente della Regione tornerà in città anche nel corso della settimana ancora dopo, per gli Stati Generali della cooperazione ai quali parteciperà anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Tornando al weekend, l’associazione nazionale ‘Primavera degli Studenti’ sta celebrando gli Stati generali dell’Università, che stanno tenendo banco da ieri per concludersi domani, domenica 13 ottobre. Tra gli ospiti annunciati anche, appunto, Ellye il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale.

