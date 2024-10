Ilfattoquotidiano.it - Operaio di 25 anni morto nel Vicentino, è stato schiacciato dal crollo di un bancale di finestre

(Di sabato 12 ottobre 2024) Undi 25oggi in un incidente avvenuto alla Tecnomat di Altavilla Vicentina in provincia di Vicenza. L’ennesimo caso di una lunga serie di morti bianche come certificato dai dati Inail resi noti solo due giorni fa. Secondo le prime informazioni il 25enne sarebbe rimastodaldi undi, nell’area del grande magazzino adibita allo stoccaggio di materiale per il bricolage e prodotti per l’edilizia. Le denunce di infortunio presentate all’Inail nei primi otto mesi del 2024 sono in aumento e sono state 386.554 (+0,9% rispetto allo stesso periodo del 2023 e -20,2% rispetto agli otto mesi del 2022), con aumento più rilevante per gli incidenti avvenuti in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro. I casi mortali sono stati 680 (+3,5% rispetto allo stesso periodo del 2023).