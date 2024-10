"Non finiremo mai di ringraziare gli angeli che hanno salvato nostro figlio" (Di sabato 12 ottobre 2024) BRINDISI - "Poter raccontare il lieto fine di questa bruttissima storia mi rasserena molto. Anche se ciò che mi sta facendo più male è l'indifferenza della gente mentre mia figlia cercava aiuto per il fratellino. Io e la mia famiglia ringraziamo di cuore quei poliziotti che hanno salvato nostro Brindisireport.it - "Non finiremo mai di ringraziare gli angeli che hanno salvato nostro figlio" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) BRINDISI - "Poter raccontare il lieto fine di questa bruttissima storia mi rasserena molto. Anche se ciò che mi sta facendo più male è l'indifferenza della gente mentre mia figlia cercava aiuto per il fratellino. Io e la mia famiglia ringraziamo di cuore quei poliziotti che

