Napoli-Folorunsho, spunta il piano di Conte: la situazione in vista del mercato (Di sabato 12 ottobre 2024) Cosa farà il Napoli con Micheal Folorunsho? Nelle ultime ore è emerso il piano di Conte e quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Il cammino di Micheal Folorunsho con il Napoli è cominciato in maniera particolare: prima un buon approccio durante i ritiri estivi, poi il mercato che sembrava dovesse portarlo via, e poi la permanenza in azzurro con conseguente presa di posizione di Conte che ha deciso di tenerlo in rosa al netto di quelle che erano state le vicende estive. Folorunsho, secondo molti, era destinato a lasciare la squadra azzurra, nonostante la piazza avesse accolto con grande entusiasmo la sua permanenza dopo l'ottima stagione; anche il rinnovo di contratto con il Napoli lasciava presagire scenari diversi.

