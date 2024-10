Moflin, Casio lancia in Giappone il cucciolo robot pensato per le coccole (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Casio ha aperto i preordini in Giappone per Moflin, il nuovo cucciolo robotico che ha più bisogno di coccole che di passeggiate. A metà tra un criceto e un animaletto che sembra uscito da Star Wars, Moflin è progettato per essere tenuto in braccio e accarezzato, sviluppando nel tempo un legame simulato con Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha aperto i preordini inper, il nuovoico che ha più bisogno diche di passeggiate. A metà tra un criceto e un animaletto che sembra uscito da Star Wars,è progettato per essere tenuto in braccio e accarezzato, sviluppando nel tempo un legame simulato con

