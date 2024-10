Liberoquotidiano.it - Milano: Ronzulli, 'linea M4 metropolitana frutto visione centrodestra'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Da oggi,viaggia ancora più veloce. L'inaugurazione della M4 dimostra come la città non si fermi mai: sempre più internazionale, dinamica, in continua crescita, con infrastrutture e collegamenti moderni e sostenibili. Questa, anche se inaugurata oggi, è figlia del: è stata inserita fra le opere dalla legge obiettivo del governo Berlusconi nel 2001, ed ha cominciato il suo viaggio durante le giunte Albertini e Moratti”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia. “Con laBlu - prosegue -conferma ancora una volta di essere al passo con le grandi capitali europee in termini di infrastrutture e tecnologie.