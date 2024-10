Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: iniziata l’ultima Classica Monumento

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.44 Il primo ad attaccare è l’austriaco Michael Gogl (Alpecin – Deceuninck). 10.42UFFICIALMENTE LA GARA! 10.39 Non prenderà il via neanche il transalpino Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL). 10.35 L’arrivo del campione olimpico Remco Evenepoel, uno dei pochi rivali per Pogacar. è qui is here #ipresented by @CAIta @soudalquickstep @EvenepoelRemco pic.twitter.com/3DzxuFyBlY — Il(@Il) October 12,10.32 Ultima gara da professionista per Domenico Pozzovivo quella odierna: «Verso Natale diventerò papà per la prima volta» Non stiamo piangendo, ci è solo entrato un @pozzovivod nell’occhio «Around Christmas I’ll become a dad for the first time» A little present for daddy-to-be @pozzovivod #ipresented by @CAIta @BardianiCSF pic.twitter.