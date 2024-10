LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino la fuga (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Si arriva sul Colma di Sormano e Rudy Molard scatta subito! Dietro la UAE Team Emirates controlla con Adam Yates. 15.25 Infatti la fuga è segnalata a 1’10” quando siamo ormai imminenti all’attacco della Corma di Sormano. 15.22 Attenzione a Tadej Pogacar: ha svuotato la borraccia, sintomo di come voglia essere il più leggero possibile. Segnale di un possibile attacco? 15.19 Mancano 60 chilometri al traguardo. 15.16 Il Colma di Sormano, lungo 13 chilometri, ha una pendenza media del 6,5% con gli ultimi 1600 metri superiori all’8%. Potrebbe essere la svolta della gara. 15.13 Tira subito il fiato Molard, intanto il gruppo è segnalato in forte rimonta. 15.12 Finita la discesa, ora si marcia verso la Colma di Sormano. Avanti c’è Rudy Molard che non vuole attendere e ci prova da solo. 15. Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino la fuga Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.27 Si arriva sul Colma di Sormano e Rudy Molard scatta subito! Dietro la UAE Team Emirates controlla con Adam Yates. 15.25 Infatti laè segnalata a 1’10” quando siamo ormai imminenti all’attacco della Corma di Sormano. 15.22 Attenzione a Tadej Pogacar: ha svuotato la borraccia, sintomo di come voglia essere il più leggero possibile. Segnale di un possibile attacco? 15.19 Mancano 60 chilometri al traguardo. 15.16 Il Colma di Sormano, lungo 13 chilometri, ha una pendenza media del 6,5% con gli ultimi 1600 metri superiori all’8%. Potrebbe essere la svolta della gara. 15.13 Tira subito il fiato Molard, intanto ilè segnalato in forte rimonta. 15.12 Finita la discesa, ora si marcia verso la Colma di Sormano. Avanti c’è Rudy Molard che non vuole attendere e ci prova da solo. 15.

