La passerella pedonale in via Emilia? E' diventata una discarica (Di sabato 12 ottobre 2024) La passerella pedonale di via Emilia Est a Parma? E' diventata una discarica. Una lettrice ci ha inviato alcune immagini, scattate proprio lungo il sovrappasso pedonale che si trova in corrispondenza della rotonda tra via Emilia Est e via Emilio Lepido. Qualcuno ha deciso di abbandonare un certo Parmatoday.it - La passerella pedonale in via Emilia? E' diventata una discarica Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ladi viaEst a Parma? E'una. Una lettrice ci ha inviato alcune immagini, scattate proprio lungo il sovrappassoche si trova in corrispondenza della rotonda tra viaEst e via Emilio Lepido. Qualcuno ha deciso di abbandonare un certo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ecomostri : verrà demolito il sovrapasso pedonale lungo la via Emilia - Per garantire la sicurezza degli automobilisti la Statale.  A partire dalle prime luci dell'alba di domenica 6 ottobre prenderà il via il cantiere che porterà alla demolizione dell'ecomostro' della frazione di Villa Cella a Reggio Emilia, cioè il sovrappasso pedonale che attraversa la via Emilia. . (Parmatoday.it)