Kamala Harris, sondaggio da brividi: ecco chi non la vuole presidente. La “chiamata alle armi” di Obama (Di sabato 12 ottobre 2024) I democratici Usa sono preoccupati. Più si avvicinano le elezioni del 5 novembre per il presidente degli Stati Uniti, più i democratici sono preoccupati: del fatto che l’America potrebbe essere meno pronta di quanto si possa immaginare ad essere guidata da una donna. Almeno i maschi americani, stando al sondaggio pubblicato questa settimana da a New York Times/Siena College. Secondo il quale Donald Trump ha un consistente vantaggio su Kamala Harris, 51% a 40%, tra gli elettori uominia livello nazionale. Gli strateghi dem hanno lanciato l’allarme anche sul fatto che la vicepresidente deve recuperare terreno conquistato dall’ex presidente tra gli ispanici e gli afroamericani. Secoloditalia.it - Kamala Harris, sondaggio da brividi: ecco chi non la vuole presidente. La “chiamata alle armi” di Obama Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) I democratici Usa sono preoccupati. Più si avvicinano le elezioni del 5 novembre per ildegli Stati Uniti, più i democratici sono preoccupati: del fatto che l’America potrebbe essere meno pronta di quanto si possa immaginare ad essere guidata da una donna. Almeno i maschi americani, stando alpubblicato questa settimana da a New York Times/Siena College. Secondo il quale Donald Trump ha un consistente vantaggio su, 51% a 40%, tra gli elettori uominia livello nazionale. Gli strateghi dem hanno lanciato l’allarme anche sul fatto che la vicedeve recuperare terreno conquistato dall’extra gli ispanici e gli afroamericani.

