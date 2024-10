Il ministro Valditara ai giovani di Confindustria: “Non date i cellulari ai vostri bambini, raccontategli le fiabe” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto oggi al congresso dei giovani di Confindustria a Capri portando un messaggio di ottimismo ma anche di educazione alle nuove generazioni rappresentate in platea. Tra gli argomenti trattati, i campus regionali, la nuova riforma del sistema scolastico sul voto in condotta e la dipendenza dal cellulare tra i più piccoli. Il ministro Valditara sull’uso dei cellulari: “Fa male ai piccoli, torniamo alle fiabe” “Il cellulare incide negativamente sulla creatività, sulla capacità di concentrazione, sulla fantasia. Quindi ritorniamo anche al buon vecchio diario, ritorniamo a carta e penna per questi bambini”, ha spiegato il ministro Valditara rivolgendosi ai futuri genitori o ai giovani genitori in platea. Secoloditalia.it - Il ministro Valditara ai giovani di Confindustria: “Non date i cellulari ai vostri bambini, raccontategli le fiabe” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ildell’Istruzione Giuseppeè intervenuto oggi al congresso deidia Capri portando un messaggio di ottimismo ma anche di educazione alle nuove generazioni rappresentate in platea. Tra gli argomenti trattati, i campus regionali, la nuova riforma del sistema scolastico sul voto in condotta e la dipendenza dal cellulare tra i più piccoli. Ilsull’uso dei: “Fa male ai piccoli, torniamo alle” “Il cellulare incide negativamente sulla creatività, sulla capacità di concentrazione, sulla fantasia. Quindi ritorniamo anche al buon vecchio diario, ritorniamo a carta e penna per questi”, ha spiegato ilrivolgendosi ai futuri genitori o aigenitori in platea.

