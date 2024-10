Ilrestodelcarlino.it - Il centrodestra all’attacco dopo la bufera: "Ricci ha abbandonato i suoi colleghi"

(Di sabato 12 ottobre 2024) "L’ex sindacoha, lasciandoli soli ad affrontare la tempesta". Dario Andreolli, capogruppo in consiglio comunale della Lega, replica ai consiglieri di maggioranza e vadell’ex sindaco. L’immagine è quella di un mare in burrasca. E se il Comune è la nave, secondo Andreolli, l’ex capitano non si trova a bordo. Andreolli parla di "una maggioranza frastornata che ha perso completamente il senso della realtà e non riesce più a distinguere il piano politico da quello giudiziario. Anziché affrontare con chiarezza le questioni emerse, preferisce continuare ad attaccare l’opposizione di, come se fosse responsabile di una situazione che loro stessi hanno creato. È inaccettabile e ridicolo che la maggioranza accusi ildi "danneggiare l’immagine della città".