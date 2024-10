Fermato 19enne per omicidio Manuel, accoltellato per cuffiette di scarso valore (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' stato Fermato un 19enne per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano. Il giovane, italiano residente a Rozzano, è stato sottoposto a fermo al termine dell'interrogatorio del pm di Milano. Il 19enne è ritenuto responsabile dell’omicidio di Mastrapasqua, 31 anni, avvenuto nella notte dell’11 ottobre. Il Fermato avrebbe aggredito la vittima a scopo Fermato 19enne per omicidio Manuel, accoltellato per cuffiette di scarso valore L'Identità. Lidentita.it - Fermato 19enne per omicidio Manuel, accoltellato per cuffiette di scarso valore Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' statounper l'diMastrapasqua a Rozzano. Il giovane, italiano residente a Rozzano, è stato sottoposto a fermo al termine dell'interrogatorio del pm di Milano. Ilè ritenuto responsabile dell’di Mastrapasqua, 31 anni, avvenuto nella notte dell’11 ottobre. Ilavrebbe aggredito la vittima a scopoperperdiL'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano - accoltellato per delle cuffie da 20 euro : fermato il killer (19enne) ad Alessandria - L'autore dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a Rozzano (Milano), è stato fermato. Si tratta di un 19enne italiano: aveva... (Ilmattino.it)

Milano : omicidio Rozzano - fermato 19enne - Milano, 12 ott. (LaPresse) – È stato sottoposto a fermo un giovane di 19 anni (non 18 come comunicato in un primo momento) ritenuto responsabile della morte di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a Rozzano, in provincia di Milano. (Lapresse.it)

Ucciso nel Milanese - fermato 19enne che si era costituito - Lo hanno confermato i Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano che conducono le indagini coordinate dalla pm Letizia Mocciaro che lo ha interrogato in serata. Ha precedenti per furto e rapina e lavora in un supermercato (non lo stesso della vittima). È stato posto in stato di fermo il 19enne (e non 18enne come si era saputo in un primo momento) che si è costituito ad Alessandria in ... (Quotidiano.net)