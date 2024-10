Edoardo Donnamaria aggredito da una fan che non accettava la fine della storia con Antonella Fiordelisi (Di sabato 12 ottobre 2024) Il racconto di Edoardo Donnamaria dopo l'aggressione da parte di una fan Donnalisi fuori dalla radio in cui lavora L'articolo Edoardo Donnamaria aggredito da una fan che non accettava la fine della storia con Antonella Fiordelisi proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Edoardo Donnamaria aggredito da una fan che non accettava la fine della storia con Antonella Fiordelisi Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il racconto didopo l'aggressione da parte di una fan Donnalisi fuori dalla radio in cui lavora L'articoloda una fan che nonlaconproviene da Novella 2000.

“Sono stato aggredito sotto la radio da una persona che ha usato la scusa di portarmi un regalo. Tremavo dalla paura” : lo sfogo dello speaker Edoardo Donnamaria - L’APPELLO DI DONNAMARIA – Lo speaker riporta quindi il botta e risposta avuto con colei che lo avrebbe aggredito: “Se vuoi venire a trovarmi per parlare di cose carine o chiedermi una foto non c’è problema. . Ancora scosso nel raccontare l’episodio, Donnamaria coglie l’occasione per fare un appello alla donna in questione: “Abbiamo tutto il materiale, non penso che servirà ma invito questa ... (Ilfattoquotidiano.it)

Edoardo Donnamaria aggredito da una fan per strada - Ieri mi ha anche scritto su Instagram mandandomi foto di ex, io l’ho ringraziata di essere venuta allo scoperto perché non sapevo come rintracciarla, ovviamente ho fatto lo screen del profilo e l’ho bloccata. Le ho detto che avevo fatto lo screen e che l’avrei bloccata. Edoardo Donnamaria ha raccontato l’episodio che lo ha visto vittima di un’aggressione per strada, sotto il posto di ... (361magazine.com)

Edoardo Donnamaria Aggredito : Il Terribile Racconto! - Nonostante la separazione risalga a giugno 2023, alcuni fan non sembrano aver accettato la fine della relazione. Senza un confronto con l’altra parte, non è possibile trarre conclusioni definitive. . Fortunatamente, le telecamere presenti fuori dalla radio hanno ripreso la scena, confermando la versione del conduttore. (Gossipnews.tv)