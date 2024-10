Ilnapolista.it - De Siervo sull’inchiesta ultras: «Le società sono state lasciate sole, senza strumenti per affrontare il problema»

(Di sabato 12 ottobre 2024) Luigi De, amministratore delegato della Serie A, ha concesso una lunga intervista a Calcio&Finanza. Tra i tanti temi affrontati, quello dell’inchiestasulle Curve di Milan e Inter. «Sul caso specifico vorrei evitare di dare giudizi sommari, le indaginiancora in corso, ma da quanto emerso è palese che nelle curve si fosse infiltrata da tempo la malavita che gestiva indisturbata varie attività criminali tra cui lo spaccio di droga. Il mondo del calcio ha denunciato pubblicamente da anni come gli stadi siano divenuti oramai una “terra di nessuno” dove regna l’illegalità. Basta fare una ricerca per ritrovare decine di dichiarazioni pubbliche al riguardo. Si pensi che alcuni Presidenti, che hanno intrapreso una battaglia costante contro queste frange malate della tifoseria, vivono sotto scorta da anni.