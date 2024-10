Panorama.it - Cilento, là dove nasce la dieta mediterranea

(Di sabato 12 ottobre 2024) Aspettate un attimo, avrà pensato il fisiologo americano Ancel Keys: com’è che da queste parti la gente vive più a lungo? Correva l’anno 1944, il medico era in Campania dopo lo sbarco degli Alleati e ci piace immaginare che da uomo di scienza non impiegò molto prima di esclamare il suo personalissimo «eureka»:! Keys capì che in questa vasta regione a sud di Salerno le abitudini alimentari rendevano la popolazione più sana. Così iniziò ad approfondire, studiare, impalcare teorie che sfoceranno nel concetto di «», oggi patrimonio dell’umanità: un regime alimentare basato su cereali, frutta, verdura, legumi, olio extravergine di oliva, poca carne, pesce.