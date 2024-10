Chiara Ferragni sarebbe “innamorata come un’adolescente alla prima cotta” di Silvio Campara: l’indiscrezione del settimanale Oggi (Di sabato 12 ottobre 2024) Mentre la sua avvocata Daniela Missaglia smentisce un accordo sulla separazione tra lei e Fedez e l’inchiesta sul pandoro Balocco e sulle uova di Pasqua Dolci Preziosi è arrivata a un punto, lei, Chiara Ferragni sarebbe “innamorata come un’adolescente alla prima cotta” e “pazza d’amore”. Per chi? Per Silvio Campara, Ceo di una nota azienda di abbigliamento streetwear. Lo scrive il settimanale Oggi. L’imprenditore è tuttora sposato con Giulia Luchi con la quale ha due figli. Il gossip su una relazione tra Campara e l’imprenditrice digitale gira su siti e giornali dalla scorsa estate e sembra che a presentarli sia stata proprio la di lui moglie, conosciuta dall’influencer a Forte dei Marmi. Ferragni si sarebbe innamorata dell’imprenditore perché con lui “non è una persona imprevedibile” e la farebbe quindi sentire “protetta”. Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni sarebbe “innamorata come un’adolescente alla prima cotta” di Silvio Campara: l’indiscrezione del settimanale Oggi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Mentre la sua avvocata Daniela Missaglia smentisce un accordo sulla separazione tra lei e Fedez e l’inchiesta sul pandoro Balocco e sulle uova di Pasqua Dolci Preziosi è arrivata a un punto, lei,” e “pazza d’amore”. Per chi? Per, Ceo di una nota azienda di abbigliamento streetwear. Lo scrive il. L’imprenditore è tuttora sposato con Giulia Luchi con la quale ha due figli. Il gossip su una relazione trae l’imprenditrice digitale gira su siti e giornali dscorsa estate e sembra che a presentarli sia stata proprio la di lui moglie, conosciuta dall’influencer a Forte dei Marmi.sidell’imprenditore perché con lui “non è una persona imprevedibile” e la farebbe quindi sentire “protetta”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni innamoratissima : svela il regalo (segreto) di Silvio Campara - Doveva essere un regalo segreto quello di Silvio Campara alla sua nuova fidanzata Chiara Ferragni. Un gesto d'amore, un dono fatto col cuore, un regalo prezioso fatto lontano dalle telecamere, dai social, dai paparazzi. Ma si sa, qualsiasi cosa faccia parte della vita di Chiara Ferragni finisce... (Today.it)

Chiara Ferragni e Fedez - parla l’avvocato dell’influencer : “Tra loro nessun accordo - ci sono trattative private” - Le sue dichiarazioni: Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento ‘pressoché paritetico’ della prole, fermo l’impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa. A spiegarlo, al Corriere della Sera, il legale dell’influencer. (Isaechia.it)

A CONTI FATTI – Chiara Ferragni - che guaio : l’accusa è di truffa - I guai non finiscono mai per Chiara Ferragni; chiusa l’inchiesta della Procura di Milano sul caso Pandori e Uova di Pasqua, l’accusa per l’imprenditrice digitale è di quelle che fanno tremare i polsi: truffa aggravata e continuata. I pubblici ministeri milanesi ipotizzano a carico della Ferragni “la pianificazione e diffusione di comunicazioni di natura decettiva, […] The post A CONTI FATTI – ... (Lidentita.it)

Chiara Ferragni e Silvio Campara, il regalo (prezioso) all'influencer: la foto che svela quel dettaglio sul loro amore segreto - Chiara Ferragni è a Londra come testimoniano le sue storie e le foto postate sul proprio profilo Instagram. L'influencer, che ultimamente è tornata a sorridere, avrebbe ritrovato ... (ilgazzettino.it)

Il gesto d’amore di Silvio Campara per Chiara Ferragni: la giacca Ferrari che fa discutere - Chiara Ferragni ufficializza la sua relazione con Silvio Campara, che le regala una giacca vintage Ferrari, suscitando l'interesse dei media e dei fan sulla sua vita privata. (bigodino.it)

Chiara Ferragni e Silvio Campara, amore segreto: la foto svela un dettaglio nascosto, il regalo prezioso all'influncer - Chiara Ferragni è attualmente a Londra, come mostrano le sue storie e le foto sul suo profilo Instagram. L'influencer, che sembra aver ritrovato il sorriso, sarebbe felice ... (ilmattino.it)