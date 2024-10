Brindisi: bambino rapito, salvato quasi subito dai poliziotti Ieri sera (Di sabato 12 ottobre 2024) Di seguito il link all’articolo di Brindisi report che ha descritto l’accaduto ed ha avuto la testimonianza del padre del bambino: https://www.Brindisireport.it/cronaca/rapisce-bambino-sotto-occhi-sorella-bloccato-polizia-arrestato-Brindisi.html L'articolo Brindisi: bambino rapito, salvato quasi subito dai poliziotti <small class="subtitle">Ieri sera</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Brindisi: bambino rapito, salvato quasi subito dai poliziotti Ieri sera Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Di seguito il link all’articolo direport che ha descritto l’accaduto ed ha avuto la testimonianza del padre del: https://www.report.it/cronaca/rapisce--sotto-occhi-sorella-bloccato-polizia-arrestato-.html L'articolodai proviene da Noi Notizie..

