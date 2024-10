Atlético Madrid: L’Atlético identifica un’altra persona coinvolta negli incidenti del derby (Di sabato 12 ottobre 2024) 2024-10-11 19:00:34 Giorni caldissimi per il calcio iberico! El L’Atlético Madrid continua ad adottare misure dopo gli incidenti accaduti nel derby contro il Real Madrid, lavora in coordinamento con la Polizia nell’individuare i responsabili del lancio di oggetti contro Courtois. Così, dopo l’espulsione del tre soci nei giorni successivi alla partita, ora aggiunge un altro alla lista. Allo stesso modo dei casi precedenti (due di loro erano quelli incappucciati), una volta che il conosciuta l’identità del tifoso che ha partecipato al lancio più leggero, l’Atlético si ritirerà la sua condizione di partner permanentemente, come previsto dal regolamento interno del club. Ma la reazione dell’Atlético e delle autorità di polizia non si ferma. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di sabato 12 ottobre 2024) 2024-10-11 19:00:34 Giorni caldissimi per il calcio iberico! El L’continua ad adottare misure dopo gliaccaduti nelcontro il Real, lavora in coordinamento con la Polizia nell’individuare i responsabili del lancio di oggetti contro Courtois. Così, dopo l’espulsione del tre soci nei giorni successivi alla partita, ora aggiunge un altro alla lista. Allo stesso modo dei casi precedenti (due di loro erano quelli incappucciati), una volta che il conosciuta l’identità del tifoso che ha partecipato al lancio più leggero, l’si ritirerà la sua condizione di partner permanentemente, come previsto dal regolamento interno del club. Ma la reazione dell’e delle autorità di polizia non si ferma.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Atlético Madrid amplia l’accordo di sponsorizzazione con Riyadh Air - com. “Grazie a [Riyadh Air CEO] Tony Douglas e tutto il suo team per aver fiducia nell’Atlético de Madrid come partner strategico per il lancio e lo sviluppo del suo ambizioso progetto a livello globale”. co/s2xlobzmSH pic. . twitter. Benvenuti al Riyadh Air Metropolitano! Accordo con il nostro main sponsor per l’intitolazione del nostro stadio fino al 2033 https://t. (Justcalcio.com)

Derby Madrid : l’Atletico caccia altri due tifosi - L’Atletico Madrid ha identificato, grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine, altri due tifosi ritenuti responsabili del lancio di oggetti in campo nel corso del derby di Madrid contro il Real, in scena la scorsa domenica. L’Atletico aggiunge che “l’indagine per individuare ulteriori implicati continua il suo corso” e ribadisce “la condanna dei fatti ingiustificabili” avvenuti durante ... (Sportface.it)

LIVE Lipsia-Juventus - Champions League calcio in DIRETTA : i padroni di casa a caccia di punti dopo la sconfitta con l’Atletico di Madrid - Momento buono, tuttavia, anche per i tedeschi. L’11 di mister Rose ha vinto in casa per 4-0 sull’Augsburg (bella doppietta di Sesko a cui si sono aggiunte le reti di Openda e Simons) ma viene da una sconfitta nella prima giornata di Champions (l’Atletico di Madrid si è imposto, non senza qualche difficoltà, per 2-1) e quindi avrà i coltelli tra i denti per sfruttare il “fattore campo”. (Oasport.it)