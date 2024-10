Assist per Allegri: il ritorno in panchina è cosa fatta (Di sabato 12 ottobre 2024) Massimiliano Allegri vicinissimo al ritorno in panchina, arrivano ottime notizie per l’allenatore livornese: cosa succede Ancora in attesa di una nuova opportunità professionale, ma consapevole di poter ambire a panchine di prestigio. Vista la sua esperienza, non potrebbe essere altrimenti. Massimiliano Allegri, checché se ne dica, è un allenatore che in questi anni ha rivestito una notevole importanza e ha saputo ritagliarsi grandi soddisfazioni e palcoscenici di prim’ordine. Massimiliano Allegri (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Il suo modo di interpretare il calcio può piacere o meno, ma i risultati, in qualche modo, arrivano sempre o quasi. Calciomercato.it - Assist per Allegri: il ritorno in panchina è cosa fatta Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Massimilianovicinissimo alin, arrivano ottime notizie per l’allenatore livornese:succede Ancora in attesa di una nuova opportunità professionale, ma consapevole di poter ambire a panchine di prestigio. Vista la sua esperienza, non potrebbe essere altrimenti. Massimiliano, checché se ne dica, è un allenatore che in questi anni ha rivestito una notevole importanza e ha saputo ritagliarsi grandi soddisfazioni e palcoscenici di prim’ordine. Massimiliano(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Il suo modo di interpretare il calcio può piacere o meno, ma i risultati, in qualche modo, arrivano sempre o quasi.

