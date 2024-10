Angelina Mango nei club: parte il tour 2024 tra energia e sold out (Di sabato 12 ottobre 2024) È partito dall’Atlantico Live di Roma il tour nei club di Angelina Mango, un’esperienza musicale che porterà la cantautrice a esibirsi in tutta Italia con undici date già sold out nel segno dell’energia e della condivisione. Angelina ha dato il via a una serie di performance che rappresentano un nuovo capitolo del suo percorso artistico, oltre che l’occasione per riabbracciare il pubblico dopo il successo dei live estivi. Angelina Mango nei club 2024, infatti, segna un traguardo importante per la cantautrice, dopo un anno straordinario carico di successi. Dalla vittoria al Festival di Sanremo alla pubblicazione del primo album di inediti ‘poké melodrama’ fino al debutto nei festival più importanti d’Europa. E a proposito di palchi, quello dei club è caratterizzato da un innovativo set scenografico, con tre pannelli LED verticali che cambiano scenari. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di sabato 12 ottobre 2024) È partito dall’Atlantico Live di Roma ilneidi, un’esperienza musicale che porterà la cantautrice a esibirsi in tutta Italia con undici date giàout nel segno dell’e della condivisione.ha dato il via a una serie di performance che rappresentano un nuovo capitolo del suo percorso artistico, oltre che l’occasione per riabbracciare il pubblico dopo il successo dei live estivi.nei, infatti, segna un traguardo importante per la cantautrice, dopo un anno straordinario carico di successi. Dalla vittoria al Festival di Sanremo alla pubblicazione del primo album di inediti ‘poké melodrama’ fino al debutto nei festival più importanti d’Europa. E a proposito di palchi, quello deiè caratterizzato da un innovativo set scenografico, con tre pannelli LED verticali che cambiano scenari.

