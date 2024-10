Ambiente, dalla Regione 15 milioni per le comunità energetiche (Di sabato 12 ottobre 2024) La Regione punta sullo sviluppo dell’energia rinnovabile. La giunta Schifani ha approvato una rimodulazione finanziaria del Pr Fesr 2021/27 che trasferisce complessivamente circa 15,6 milioni di euro sulle misure volte a sostenere la nascita di nuove comunità energetiche. Lo fa sapere Palazzo Agrigentonotizie.it - Ambiente, dalla Regione 15 milioni per le comunità energetiche Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lapunta sullo sviluppo dell’energia rinnovabile. La giunta Schifani ha approvato una rimodulazione finanziaria del Pr Fesr 2021/27 che trasferisce complessivamente circa 15,6di euro sulle misure volte a sostenere la nascita di nuove. Lo fa sapere Palazzo

