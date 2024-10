Zelensky incontra Papa Francesco: dialogo di 35 minuti, focus sul rimpatrio dei prigionieri ucraini (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Per tutti noi in Ucraina, la questione delle persone catturate e deportate rimane incredibilmente dolorosa. Si tratta di adulti e bambini, molti civili che ora sono tenuti in prigioni e campi in Russia", ha spiegato Zelensky dopo l'incontro con Francesco. Fanpage.it - Zelensky incontra Papa Francesco: dialogo di 35 minuti, focus sul rimpatrio dei prigionieri ucraini Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Per tutti noi in Ucraina, la questione delle persone catturate e deportate rimane incredibilmente dolorosa. Si tratta di adulti e bambini, molti civili che ora sono tenuti in prigioni e campi in Russia", ha spiegatodopo l'incontro con

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Meloni incontra con Zelensky : sostegno all’Ucraina - Ieri invece il colloquio di Zelensky con la premier Giorgia Meloni. L’Italia ha confermato il sostegno all’Ucraina. Servizio di Augusto Cantelmi The post Meloni incontra con Zelensky: sostegno all’Ucraina first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Ucraina - Zelensky arriva in Vaticano per incontrare il Papa -  Dopo l’incontro con il Papa in Vaticano, durato circa 35 minuti, Volodymyr Zelensky ha incontrato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. L’incontro, iniziato alle 9. 20, i due hanno avuto un colloquio durato poco più di 30 minuti. 45, è terminato intorno alle 10. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriva in Vaticano per l’udienza con Papa Francesco. (Lapresse.it)

Meloni incontra Zelensky : “Italia con Ucraina fino a quando sarà necessario” - (Adnkronos) – L'Italia sarà accanto all'Ucraina fino a quando sarà necessario. E' il messaggio che la presidente del Consiglio, Giorgia… L'articolo Meloni incontra Zelensky: “Italia con Ucraina fino a quando sarà necessario” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)