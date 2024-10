Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 12 e domenica 13 ottobre (Di venerdì 11 ottobre 2024) Cosa fare nel secondo Weekend di ottobre? A Roma sono tante le iniziative e gli eventi da non perdere adatti ad ogni esigenza. La Capitale è pronta ad accogliere turisti e visitatori per un fine settimana unico e originale. Cosa fare nel Weekend a Roma? Gli eventi di ottobre Ecco 5 eventi da non perdere nel secondo Weekend di ottobre a Roma: Giornate FAI d’Autunno: sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI. Da nord a sud della Penisola 700 luoghi straordinari, poco conosciuti e valorizzati oppure insoliti e curiosi, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, apriranno al pubblico in 360 città (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione da inizio dal 3 ottobre). Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Cosa fare nel secondodi? Asono tante le iniziative e glida nonadatti ad ogni esigenza. La Capitale è pronta ad accogliere turisti e visitatori per un fine settimana unico e originale. Cosa fare nel? GlidiEcco 5da nonnel secondodi: Giornate FAI d’Autunno:12 e132024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amatidi piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI. Da nord a sud della Penisola 700 luoghi straordinari, poco conosciuti e valorizzati oppure insoliti e curiosi, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, apriranno al pubblico in 360 città (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione da inizio dal 3).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Previsioni meteo Roma e Lazio 10 ottobre : tempo bello e temperature fino a 26 gradi. Sole nel weekend - Cielo poco nuvoloso e sole, con pioggia e temporali su Rieti sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 10 ottobre. Bel tempo nel weekend.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Rtl102.5 e Radio Zeta infiammano il weekend romano con Rebel Revolution Fest al Parco Schuster - . Una line-up unica, pazzesca, che ha letteralmente infiammato le due serate romane, condotte da Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati. Oltre 2 milioni di visualizzazioni sui social della prima radio d'Italia e di Radio Zeta, numeri destinati a crescere anche nei prossimi giorni. Oltre 15 mila persona al Parco Schuster di Roma. (Liberoquotidiano.it)

Rtl102.5 e Radio Zeta infiammano il weekend romano con Rebel Revolution Fest al Parco Schuster - . A far ballare la piazza romana, dopo lo show in diretta in radiovisione, ci ha pensato Massimo Alberti, il dj di Rtl102. 5 che ogni venerdì va in onda con '70-'80-'90 all'ora”. Oltre a Noemi, Leon Faun, Benji&Fede, Leo Gassmann, Ditonellapiaga, Alfa, Articolo 31, Petit, Merk & Kremont, Fred De Palma, Paola&Chiara, Olly, Sarah e La Rappresentante di Lista. (Iltempo.it)