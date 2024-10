Weekend a Bologna: cosa fare in città l’11, 12 e 13 ottobre 2024 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre 2024 – Un ricco fine settimana si prospetta sotto le Due Torri e i bolognesi, così come i visitatori, non potrebbero essere più felici di così, perché oggi iniziano tre giorni di divertimento. Ecco la nostra guida agli eventi e agli appuntamenti programmati a Bologna. Venerdì 11 ottobre Dalle 11 alle 19, è visitabile la mostra Y seguì cantando, a cura di Bianca Maria Fabbri, allestita al Baraccano e dedicata a Fresia Cea Villalobos. Ottima occasione per approfondire la figura dell’attivista e rivoluzionaria, costretta a fuggire dal Cile a causa del golpe del 1973 e arriva in Italia. Gli orari per le giornate di sabato e domenica seguono quelli di oggi e la mostra è visitabile fino a lunedì. Alle 18, nel centro sociale CasaLarga, primo incontro con La Bologna che non fu di Giacomo Aldrovandi, in compagnia di Enrico Spadoni. Ilrestodelcarlino.it - Weekend a Bologna: cosa fare in città l’11, 12 e 13 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11– Un ricco fine settimana si prospetta sotto le Due Torri e i bolognesi, così come i visitatori, non potrebbero essere più felici di così, perché oggi iniziano tre giorni di divertimento. Ecco la nostra guida agli eventi e agli appuntamenti programmati a. Venerdì 11Dalle 11 alle 19, è visitabile la mostra Y seguì cantando, a cura di Bianca Maria Fabbri, allestita al Baraccano e dedicata a Fresia Cea Villalobos. Ottima occasione per approfondire la figura dell’attivista e rivoluzionaria, costretta a fuggire dal Cile a causa del golpe del 1973 e arriva in Italia. Gli orari per le giornate di sabato e domenica seguono quelli di oggi e la mostra è visitabile fino a lunedì. Alle 18, nel centro sociale CasaLarga, primo incontro con Lache non fu di Giacomo Aldrovandi, in compagnia di Enrico Spadoni.

