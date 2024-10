Viva Spalletti che su Inzaghi e gli ultras rompe con l’Italia del chi te lo fa fare (Corsport) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Viva Spalletti che su Inzaghi e gli ultras rompe con l’Italia del chi te lo fa fare (Corsport). Sulle dichiarazioni di ieri di Spalletti che ha preso le distanze da Inzaghi sul caso ultras, scrive il Corriere dello Sport che tesse l’elogio del commissario tecnico della Nazionale. Scrive Cristiano Gatti: Ola e standing ovation per Luciano Spalletti, che magari non ci farà rivincere il Mondiale, ma che sa dire parole tombali. Nel suo spallettese a dir poco articolato, il ct diventa spesso oscuro e criptico: eppure, su questa faccenda della curva e di Inzaghi, sulla perversione dei filarini tra farabutti e addetti ai lavori, su questo è chiaro e lineare livello dieci. Soprattutto, proclama senza tanti giri di parole la più solenne delle verità: sbattere giù il telefono si può. Tenere tutti al loro posto non tocca allo Spirito Santo. Ilnapolista.it - Viva Spalletti che su Inzaghi e gli ultras rompe con l’Italia del chi te lo fa fare (Corsport) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)che sue glicondel chi te lo fa). Sulle dichiarazioni di ieri diche ha preso le distanze dasul caso, scrive il Corriere dello Sport che tesse l’elogio del commissario tecnico della Nazionale. Scrive Cristiano Gatti: Ola e standing ovation per Luciano, che magari non ci farà rivincere il Mondiale, ma che sa dire parole tombali. Nel suo spallettese a dir poco articolato, il ct diventa spesso oscuro e criptico: eppure, su questa faccenda della curva e di, sulla perversione dei filarini tra farabutti e addetti ai lavori, su questo è chiaro e lineare livello dieci. Soprattutto, proclama senza tanti giri di parole la più solenne delle verità: sbattere giù il telefono si può. Tenere tutti al loro posto non tocca allo Spirito Santo.

