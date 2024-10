Verso Milan-Udinese, Davide Calabria vuole il posto di Emerson Royal. Fonseca cosa fa? (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milan, Paulo Fonseca sorride: Davide Calabria ha recuperato: lui o Emerson Royal per la sfida contro l’Udinese? Davide Calabria ha recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto ai box nell’ultimo periodo e potrebbe partire anche dall’inizio nella gara contro l’Udinese di sabato 19 ottobre. Il capitando rossonero è, infatti, stato costretto a saltare le ultime gare a causa di un affaticamento al polpaccio e anche per questo l’inizio di campionato del terzino non è stato positivo. I problemi fisici, però, adesso sono alle spalle e i tifosi rossoneri si preparano a rivedere il proprio capitano con la fascia al braccio in campo. Già con l’Udinese, quindi, Calabria dovrebbe poter ritrovare il campo dal primo minuto, anche a fronte di un Emerson Royal che sta faticando davvero tanto. Dailymilan.it - Verso Milan-Udinese, Davide Calabria vuole il posto di Emerson Royal. Fonseca cosa fa? Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), Paulosorride:ha recuperato: lui oper la sfida contro l’ha recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto ai box nell’ultimo periodo e potrebbe partire anche dall’inizio nella gara contro l’di sabato 19 ottobre. Il capitando rossonero è, infatti, stato costretto a saltare le ultime gare a causa di un affaticamento al polpaccio e anche per questo l’inizio di campionato del terzino non è stato positivo. I problemi fisici, però, adesso sono alle spalle e i tifosi rossoneri si preparano a rivedere il proprio capitano con la fascia al braccio in campo. Già con l’, quindi,dovrebbe poter ritrovare il campo dal primo minuto, anche a fronte di unche sta faticando davvero tanto.

