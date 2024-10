Torna il festival della pace. Premio in ricordo di Sassoli (Di venerdì 11 ottobre 2024) È l’Africa il focus della settima edizione del festival della pace di Brescia, che si presenta con 70 eventi proposti da 60 realtà diverse dall’8 al 30 novembre. Il gruppo promotore opera in maniera continuativa all’interno del Cantiere Internazionale per il Bene e la pace dell’Umanità, costituitosi nel 2017 in occasione della prima edizione del festival. Ne fanno parte, insieme al Comune e alla Provincia di Brescia, le Università - Statale e Cattolica -, l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Diocesi di Brescia, la Consulta per la cooperazione e la pace, insieme a fondazioni, associazioni ed enti del territorio. L’8 novembre l’inaugurazione sarà affidata alla tavola rotonda in Loggia con Godeliève Mukasaras, vincitrice dello Human Rights International Award nel 2011 e dell’International Women of Courage Award nel 2018, e Mohamed Ba, scrittore e drammaturgo. Ilgiorno.it - Torna il festival della pace. Premio in ricordo di Sassoli Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È l’Africa il focussettima edizione deldi Brescia, che si presenta con 70 eventi proposti da 60 realtà diverse dall’8 al 30 novembre. Il gruppo promotore opera in maniera continuativa all’interno del Cantiere Internazionale per il Bene e ladell’Umanità, costituitosi nel 2017 in occasioneprima edizione del. Ne fanno parte, insieme al Comune e alla Provincia di Brescia, le Università - Statale e Cattolica -, l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Diocesi di Brescia, la Consulta per la cooperazione e la, insieme a fondazioni, associazioni ed enti del territorio. L’8 novembre l’inaugurazione sarà affidata alla tavola rotonda in Loggia con Godeliève Mukasaras, vincitrice dello Human Rights International Award nel 2011 e dell’International Women of Courage Award nel 2018, e Mohamed Ba, scrittore e drammaturgo.

