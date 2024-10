Terracina / Biblioteca Olivetti, partiti i lavori per il recupero e la fruizione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Terracina – Sono partiti i lavori per il recupero funzionale e delle condizioni di fruizione della Biblioteca Adriano Olivetti di Terracina. Sono stati già montati i ponteggi e gli operai sono al lavoro con l’allestimento del cantiere che, salvo eventi imprevedibili, porterà alla riapertura della Biblioteca della Città entro la primavera prossima. Il termine dei L'articolo Terracina / Biblioteca Olivetti, partiti i lavori per il recupero e la fruizione Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Terracina / Biblioteca Olivetti, partiti i lavori per il recupero e la fruizione Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di venerdì 11 ottobre 2024)– Sonoper ilfunzionale e delle condizioni didellaAdrianodi. Sono stati già montati i ponteggi e gli operai sono al lavoro con l’allestimento del cantiere che, salvo eventi imprevedibili, porterà alla riapertura delladella Città entro la primavera prossima. Il termine dei L'articoloper ile laTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Festival delle emozioni a Terracina si è parlato anche di intelligenza artificiale : sono colpito - Sta a noi trasformare questa esperienza da un ricordo passeggero a un cambiamento. Questa connessione con il passato ha fornito un contesto prezioso per esplorare il futuro delle emozioni nell’era delle tecnologie cognitive. Ogni partecipante è protagonista del Festival delle emozioni. Non solo con regolamenti, ma, soprattutto, con azioni che ci permettono di attingere alla nostra essenza umana: ... (Ilfattoquotidiano.it)

Terracina da sogno : al Bartolani finisce 3-1. Sono i primi 3 punti in Serie D - . Il Terracina batte il Sassari Latte Dolce e porta a casa i primi tre punti in Serie D, davanti al pubblico esultante del “Bartolani”. Per via dei lavori in corso al Colavolpe, i Tigrotti scendono in campo a Cisterna di Latina, nello stesso impianto dove a maggio avevano conquistato la matematica. (Latinatoday.it)