Teo Mammucari | Se mi dovessero richiamare Mediaset non ci tornerei

Teo Mammucari : “Non tornerei a Mediaset” - poi parla de L’AcchiappaTalenti - Abbiamo deciso di rischiare assieme, poi le trasmissioni possono venire bene o male. Con trenta programmi condotti alle spalle ho dimostrato quello che potevo dare, pur non essendo protagonista” – ha dichiarato a TvBlog – “Ho rischiato. . E anche se mi dovessero richiamare non ci tornerei. “Dissi di sì per riconoscenza a Milly. (Biccy.it)

LO SPAESATO - TEO MAMMUCARI : “LA RAI RISCHIA - MEDIASET PROPONE SEMPRE LE STESSE COSE” - Qual è infatti il modo migliore di raccontare l’Italia, se non attraverso le risate? LE PUNTATE Il viaggio di Teo attraverso l’Italia passa da Agropoli (SA) alle porte del Parco Nazionale del Cilento e Ostra (AN), sulle colline marchigiane, fino a Sonnino, con il suo borgo medievale, per arrivare poi ad Acerenza (PZ), in cui lui ha trascorso i primi anni della sua vita, e Tricase (LE), paesino ... (Bubinoblog)

Teo Mammucari svela perché ha lasciato Mediaset - Nel lancio del nuovo show "Lo Spaesato" su Rai 2, Teo Mammucari non risparmia critiche a Mediaset e spiega il suo ritorno alla rete nazionale con un forte desiderio di innovazione. (Mistermovie.it)