Silvia Mezzanotte e il suo omaggio alla Tigre

(Di venerdì 11 ottobre 2024) A tu per tu e la. C’è Mina nelle passioni virate nostalgia di ’Vorrei che fosse amore’, lo spettacolo con cuitorna al stasera al Duse per omaggiare i mondi di ’E se domani’, ’Amor mio’, ’Città vuota’, ’Ancora ancora ancora’, ’Insieme’ e tutte le altre. "In quel che faccio mi sento orgogliosamente (e positivamente) boomer" ammette l’ex Matia Bazar che quest’anno ha in tour ben quattro spettacoli (gli altri sono i concerti da solista, quelli con Carlo Marrale e le canzoni dei Bazar, e ‘Le mie regine’ dedicato alle grandi voci femminili della sua vita). "Oggi sembra quasi che nelle cose della musica la generazione a cui appartengo non esista più. E invece noi siamo vivi. Magari certe canzoni in radio non trovano spazio, ma a teatro sì. E se la gente viene vuol dire che ha voglia di ascoltarle".