Sei morti sul lavoro in sette mesi in provincia, la Cisl: "La prevenzione è un investimento, non un costo" (Di venerdì 11 ottobre 2024) In occasione della 74esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul lavoro, organizzata dall'Anmil che quest’anno si celebra domenica 13 ottobre, il nostro pensiero si rivolge a tutte le vittime e alle loro famiglie. Ogni incidente sul lavoro non è solo una fredda statistica, ma Cesenatoday.it - Sei morti sul lavoro in sette mesi in provincia, la Cisl: "La prevenzione è un investimento, non un costo" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In occasione della 74esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul, organizzata dall'Anmil che quest’anno si celebra domenica 13 ottobre, il nostro pensiero si rivolge a tutte le vittime e alle loro famiglie. Ogni incidente sulnon è solo una fredda statistica, ma

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si celebrerà il 13 ottobre la 74ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro - Durante la Cerimonia civile verranno consegnati i Brevetti e Distintivi d’Onore ai nuovi Grandi Invalidi e agli Invalidi Minori a cura dell’INAIL di Arezzo. Messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro nella Chiesa di San Domenico, Cortona; Ore 10,15 Corteo accompagnato dalla banda musicale, dai gonfaloni delle Pubbliche Amministrazioni e dalle bandiere associative, fino al Palazzo Comunale in Piazza ... (Lanazione.it)

Brembate di Sopra : le celebrazioni della giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro - – Alle 10. Brembate di Sopra. Durante la cerimonia civile, dopo la relazione del Presidente ANMIL, verranno consegnati i brevetti e distintivi d’Onore ai nuovi Grandi Invalidi e agli Invalidi Minori a cura dell’INAIL di Bergamo. . 45 cerimonia civile nella sala consiliare del Municipio (Piazza Giovanni Paolo II, 14) con l’intervento del presidente territoriale ANMIL Giampaolo Maccarini delle ... (Bergamonews.it)

Incidenti sul lavoro. Una panchina bianca per tutte le vittime - . Una panchina bianca per le vittime sul lavoro. A. "A questi dati vanno aggiunti quelli sugli infortuni che non vengono denunciati". Nei primi sette mesi del 2024 i morti sul lavoro sono stati 577, di cui 7 nella Provincia di Monza e Brianza, con un aumento di circa il 3% rispetto ai dati del 2023, con la Lombardia tra le Regioni più colpite. (Ilgiorno.it)