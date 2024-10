LIVE Paolini-Zheng 2-6, 6-3, 3-5, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: la cinese serve per vincere il match (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Servizio ad uscire e dritto in contropiede per la cinese. Paolini arriva bene sulla palla ma non trova il campo. Seconda 0-15 Ottima risposta di Paolini che attacca in controtempo, gioca un buon schiaffo al volo di dritto e chiude con lo smash. 3-5 Break Zheng: la cinese aggredisce la tenera seconda di Paolini e trova la risposta vincente di dritto. Seconda 15-40 Zheng colpisce male il dritto. La palla, dopo la stecca, prende un effetto strano ma atterra in corridoio. 0-40 Dritto in contropiede della cinese che trova il vincente e conquista 3 palle break. Seconda 0-30 Termina lungo il colpo in uscita dal servizio di Paolini. 0-15 Grandissimo passante di dritto di Zheng che in allungo pizzica la riga. In questo set Paolini ha vinto il 61% dei punti con la prima, entrata il 90% delle volte, ed il 100% con la seconda. Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng 2-6, 6-3, 3-5, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: la cinese serve per vincere il match Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Servizio ad uscire e dritto in contropiede per laarriva bene sulla palla ma non trova il campo. Seconda 0-15 Ottima risposta diche attacca in controtempo, gioca un buon schiaffo al volo di dritto e chiude con lo smash. 3-5 Break: laaggredisce la tenera seconda die trova la risposta vincente di dritto. Seconda 15-40colpisce male il dritto. La palla, dopo la stecca, prende un effetto strano ma atterra in corridoio. 0-40 Dritto in contropiede dellache trova il vincente e conquista 3 palle break. Seconda 0-30 Termina lungo il colpo in uscita dal servizio di. 0-15 Grandissimo passante di dritto diche in allungo pizzica la riga. In questo setha vinto il 61% dei punti con la prima, entrata il 90% delle volte, ed il 100% con la seconda.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Paolini-Zheng 2-6 - 6-3 - 3-3 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : grande equilibrio nel terzo set - 23 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng, partita valevole per i quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan 2024. L’incontro tra l’italiana e la tennista di casa inizierà quindi alle 19. 30-30 Si ferma a metà rete il rovescio incrociato della cinese. (Oasport.it)

LIVE – Paolini-Zheng 2-6 6-3 3-4 - quarti di finale Wta Wuhan 2024 : RISULTATO in DIRETTA - La campionessa olimpica in carica, infatti, grazie al suo tennis caratterizzato da grande spinta da fondocampo con tutti i fondamentali, ha sempre rappresentato un duro ostacolo per Paolini. . A breve le due giocatrici faranno il loro ingresso in campo The post LIVE – Paolini-Zheng 2-6 6-3 3-4, quarti di finale Wta Wuhan 2024: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. (Sportface.it)

LIVE Paolini-Zheng 2-6 - 6-3 - 1-2 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : grande equilibrio nel terzo set - 0-1 Break Zheng: la cinese trova profondità con il rovescio incrociato e va a segno poi con il lungolinea. In questa stagione Zheng sembra aver fatto un definitivo passo in avanti come dimostra la finale agli Australian Open ed il titolo ai Giochi Olimpici di Parigi. Con le due vittorie di questa settimana Paolini ha raggiunto la qualificazione per le WTA Finals di Riad anche se manca ... (Oasport.it)