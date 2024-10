Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng 2-6, 6-3, 1-2, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: grande equilibrio nel terzo set

(Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Errore nei pressi della rete della cinese chiamata avanti da una smorzata fortuita di. 15-15 Servizio e dritto per l’italiana. 0-15risposta della cinese che impatta bene il dritto e trova il trentesimo vincente della propria partita. 1-2 Gioco: ace, l’ottavo della partita per la cinese. A-40 Traiettoria in slice ad uscire stretta e dritto al volo dalla parte opposta. Seconda 40-40 Scappa in lunghezza il rovescio lungolinea di. La cinese aveva cercato il colpo della disperazione per ribaltare l’inerzia dello scambio. Seconda 40-30 Prima ad uscire vincente per la campionessa olimpica. 30-30 Bravissima la cinese che prima attacca con il dritto lungolinea e poi va a segno con il contropiede. 15-30 Ottima risposta diè lenta in uscita dal servizio e spedisce il colpo in rete.