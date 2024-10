Lite tra Enzo Paolo e Carmen al GF: scenata di gelosia e retroscena sul rapporto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Come tutti i telespettatori del Grande Fratello sapranno, Carmen Russo è entrata all’interno della casa per qualche giorno nella speranza di convincere suo marito Enzo Paolo Turchi a rimanere nel programma il più a lungo possibile. Nel corso di questi giorni, così, i due stanno dando modo ai coinquilini di comprendere ancor meglio il loro rapporto e il loro legame, che dopo tanti anni di è caratterizzato ancora da tanta gelosia. Proprio in queste ore, infatti, il concorrente ha dato luogo ad una sfuriata contro sua moglie, ma non solo. Il protagonista ha fatto anche delle confessioni sul loro rapporto. La scenata di gelosia di Enzo Paolo Turchi verso Carmen Russo al GF Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono stati paragonati un po’ a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Tutto.tv - Lite tra Enzo Paolo e Carmen al GF: scenata di gelosia e retroscena sul rapporto Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di venerdì 11 ottobre 2024) Come tutti i telespettatori del Grande Fratello sapranno,Russo è entrata all’interno della casa per qualche giorno nella speranza di convincere suo maritoTurchi a rimanere nel programma il più a lungo possibile. Nel corso di questi giorni, così, i due stanno dando modo ai coinquilini di comprendere ancor meglio il loroe il loro legame, che dopo tanti anni di è caratterizzato ancora da tanta. Proprio in queste ore, infatti, il concorrente ha dato luogo ad una sfuriata contro sua moglie, ma non solo. Il protagonista ha fatto anche delle confessioni sul loro. LadidiTurchi versoRusso al GFTurchi eRusso sono stati paragonati un po’ a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

