Latina / Omicidio Nicolas Giuroiu, Angelo Travali assolto per non aver commesso il fatto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Latina – Angelo Travali non ha ucciso Nicolas Giuroiu l'8 Marzo 2014 a Latina in un'azienda agricola di Borgo Sabotino gettando il suo corpo in un vasca di liquami degli animali allevati. A decretarlo è stato la prima sezione della Corte di Assise di Appello di Roma accogliendo, dopo una camera di consiglio durata un'ora, L'articolo Latina / Omicidio Nicolas Giuroiu, Angelo Travali assolto per non aver commesso il fatto Temporeale Quotidiano.

Omicidio Giuroiu, in appello assolto Angelo Travali - La pubblica accusa chiedeva la conferma della condanna a 21 anni pronunciata dalla Corte d'Assise ritenendo "Palletta" uno degli organizzatori dell'agguato ... (latinaoggi.eu)

Omicidio Giuroiu, arriva l’assoluzione per Angelo Travali - La Corte d’Appello di Roma ha assolto Angelo Travali dall’accusa di concorso in omicidio di Nicolas Giuroiu, il romeno assassinato a borgo Sabotino nel marzo del 2014. Per il 38enne di Latina, secondo ... (radioluna.it)

