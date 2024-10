La festa della Centrale del latte: "Da 65 anni accanto agli agricoltori" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Domenica dalle 14.30 alle 19 la Centrale del latte di Cesena, in occasione dei suoi 65 anni di attività, organizzerà la tradizionale festa nell’area della sua sede a Martorano, proponendo, a ingresso gratuito, la musica dell’orchestra ‘Frank David’ che suonerà davanti a una pista da ballo sulla quale si esibiranno poi anche i ballerini di ‘Amici della Danza’. Per i bambini invece ci sarà un’area dedicata con giochi, gonfiabili, palloncini, lo spettacolo di Bimbobell e il djset a cura di Radio Studio Delta. Sarà anche possibile degustare i prodotti della Centrale, con annessa una raccolta fondi a favore delle associazioni del territorio. Ilrestodelcarlino.it - La festa della Centrale del latte: "Da 65 anni accanto agli agricoltori" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Domenica dalle 14.30 alle 19 ladeldi Cesena, in occasione dei suoi 65di attività, organizzerà la tradizionalenell’areasua sede a Martorano, proponendo, a ingresso gratuito, la musica dell’orchestra ‘Frank David’ che suonerà davanti a una pista da ballo sulla quale si esibiranno poi anche i ballerini di ‘AmiciDanza’. Per i bambini invece ci sarà un’area dedicata con giochi, gonfiabili, palloncini, lo spettacolo di Bimbobell e il djset a cura di Radio Studio Delta. Sarà anche possibile degustare i prodotti, con annessa una raccolta fondi a favore delle associazioni del territorio.

