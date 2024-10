“La città e le sue mura incerte”: Haruki Murakami torna con un nuovo romanzo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 1° ottobre è tornato nelle librerie Haruki murakami, uno degli autori giapponesi più amati al mondo. Il suo sedicesimo romanzo, “La città e le sue mura incerte”, è finalmente disponibile, dopo un’attesa di mesi. Il libro combina una delicata relazione romantica con una riflessione profonda sui turbamenti dell’uomo contemporaneo, immergendo il lettore in un’atmosfera onirica e malinconica, tipica delle opere di murakami.Leggi anche: “Maree”, arriva in libreria l’acclamato esordio di Sara Freeman La trama: tra realtà e sogno Il romanzo narra la storia di due giovani, lui diciassettenne e lei sedicenne, che si incontrano in occasione di un concorso letterario. Inizia così una corrispondenza epistolare che, nonostante la distanza geografica, cementa il loro legame. Thesocialpost.it - “La città e le sue mura incerte”: Haruki Murakami torna con un nuovo romanzo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 1° ottobre èto nelle libreriekami, uno degli autori giapponesi più amati al mondo. Il suo sedicesimo, “Lae le sue”, è finalmente disponibile, dopo un’attesa di mesi. Il libro combina una delicata relazione romantica con una riflessione profonda sui turbamenti dell’uomo contemporaneo, immergendo il lettore in un’atmosfera onirica e malinconica, tipica delle opere dikami.Leggi anche: “Maree”, arriva in libreria l’acclamato esordio di Sara Freeman La trama: tra realtà e sogno Ilnarra la storia di due giovani, lui diciassettenne e lei sedicenne, che si incontrano in occasione di un concorso letterario. Inizia così una corrispondenza epistolare che, nonostante la distanza geografica, cementa il loro legame.

