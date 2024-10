Napolipiu.com - Italia-Belgio, la moviola del Cds: Rosso Pellegrini, i criteri per l’espulsione c’erano tutti. Manca un rigore?

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Diversi gli episodi arbitrali dubbiosi in merito alla sfida di Nations League di ieri sera tra. La sfida di Nations League tra, disputata ieri sera allo stadio Olimpico di Roma, non è di certo passata inosservata non solo per gol di pregevolissima fattura, ma anche per diversi episodi arbitrali che hanno segnato la gara. Ladel Corriere dello Sport ha evidenziato momenti chiave che hanno influenzato il corso della partita, a partire dal grave fallo disu Theate, fino aldubbio per un intervento di Bastoni su Openda.e il CartellinoAl 38’ del primo tempo, l’arbitro Eskas non aveva notato l’entità del fallo commesso da, che ha colpito Theate con un intervento pericoloso, mostrando inizialmente solo un cartellino giallo.