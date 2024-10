Istat nel secondo trimestre in calo le nuove case -95%

Istat, nel secondo trimestre in calo le nuove case (-9,5%) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel secondo trimestre 2024, sulla base dei permessi di costruire, si stima una consistente diminuzione congiunturale sia del numero di abitazioni (-9,5%) sia della superficie utile abitabile (-7,7%), al netto dei fattori stagionali. Diminuzione che porta il numero di case e la superficie utile ai livelli più bassi dal terzo trimestre 2020. L'edilizia non residenziale registra invece una crescita del 6,1% rispetto al trimestre precedente, dopo un primo trimestre negativo. Lo indica l'Istat. Anche rispetto al secondo trimestre 2023, il settore residenziale evidenzia un calo sia del numero di abitazioni (-7,5%) sia della superficie utile abitabile (-5,3%). La superficie dei fabbricati non residenziali diminuisce dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quotidiano.net - Istat, nel secondo trimestre in calo le nuove case (-9,5%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel2024, sulla base dei permessi di costruire, si stima una consistente diminuzione congiunturale sia del numero di abitazioni (-9,5%) sia della superficie utile abitabile (-7,7%), al netto dei fattori stagionali. Diminuzione che porta il numero die la superficie utile ai livelli più bassi dal terzo2020. L'edilizia non residenziale registra invece una crescita del 6,1% rispetto alprecedente, dopo un primonegativo. Lo indica l'. Anche rispetto al2023, il settore residenziale evidenzia unsia del numero di abitazioni (-7,5%) sia della superficie utile abitabile (-5,3%). La superficie dei fabbricati non residenziali diminuisce dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

