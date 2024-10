Israele attacca un’altra base Unifil in Libano, feriti due peacekeeper cingalesi, Onu: "Spari deliberati, non vogliono testimoni scomodi" - VIDEO (Di venerdì 11 ottobre 2024) Israele attacca ancora un'altra base Unifil in Libano. feriti due peacekeeper cingalesi nella nuova offensiva da parte dell'Idf, che con questo attacco ha praticamente ammesso di fregarsene degli avvisi di Crosetto e Tajani e voler continuare per la sua strada. Nella giornata di ieri l'esercito isra Ilgiornaleditalia.it - Israele attacca un’altra base Unifil in Libano, feriti due peacekeeper cingalesi, Onu: "Spari deliberati, non vogliono testimoni scomodi" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ancora un'altrainduenella nuova offensiva da parte dell'Idf, che con questo attacco ha praticamente ammesso di fregarsene degli avvisi di Crosetto e Tajani e voler continuare per la sua strada. Nella giornata di ieri l'esercito isra

