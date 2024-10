Infarto e ictus possono arrivare dall’intestino: la scoperta italiana (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – C'è una via diretta che collega l'intestino al cuore e al cervello. Un''autostrada' lungo la quale, 'a bordo' del colesterolo cattivo, viaggia una sostanza che è presente in alcuni batteri del microbiota e che può innescare una trombosi responsabile di infarti e ictus. Lo ha scoperto un gruppo di ricercatori italiani diretto da L'articolo Infarto e ictus possono arrivare dall’intestino: la scoperta italiana proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – C'è una via diretta che collega l'intestino al cuore e al cervello. Un''autostrada' lungo la quale, 'a bordo' del colesterolo cattivo, viaggia una sostanza che è presente in alcuni batteri del microbiota e che può innescare una trombosi responsabile di infarti e. Lo ha scoperto un gruppo di ricercatori italiani diretto da L'articolo: laproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infarto e ictus possono arrivare dall’intestino : la scoperta italiana - Ma non ci sono prove in tale senso”, almeno al momento. Lo ha scoperto un gruppo di ricercatori italiani diretto da Francesco Violi, presidente onorario della Simi (Società italiana di medicina interna) e professore emerito dell’università Sapienza di Roma, che ne parlerà durante il 125esimo Congresso Simi in programma a Rimini dall’11 al 13 ottobre. (Ildenaro.it)

Infarto e ictus possono arrivare dall’intestino : la scoperta italiana - Un''autostrada' lungo la quale, 'a bordo' del colesterolo cattivo, viaggia una sostanza che è presente in alcuni batteri del microbiota e che può innescare una trombosi responsabile di infarti e ictus. Lo ha scoperto un gruppo […]. Internisti Simi: "Allo studio nuove strategie anti-trombosi" C'è una via diretta che collega l'intestino al cuore e al cervello. (Sbircialanotizia.it)

Infarto e ictus possono arrivare dall’intestino : la scoperta italiana - Lo ha scoperto un gruppo […]. Un''autostrada' lungo la quale, 'a bordo' del colesterolo cattivo, viaggia una sostanza che è presente in alcuni batteri del microbiota e che può innescare una trombosi responsabile di infarti e ictus. Internisti Simi: "Allo studio nuove strategie anti-trombosi" C'è una via diretta che collega l'intestino al cuore e al cervello. (Sbircialanotizia.it)