I resti di Cristoforo Colombo si trovano a Siviglia | la conferma in una nuova ricerca

(Di venerdì 11 ottobre 2024)è sepolto a. Un team di scienziati spagnoli hato che le spoglie custodite nella città dell’Andalusia appartengono all’esploratore che scoprì l’America nel 1492, data che segna la fine del Medioevo. La scoperta è stata resa possibile dall’analisi del Dna, confrontato con quelli di uno dei suoi fratelli e del figlio Ferdinando. Per quanto, già di per sé, significativo, non sarà l’unico annuncio sul viaggiatore: l’equipe di esperti è certa di aver trovato le prove che, una volta per tutte, chiariranno le sue origini. «Abbiamo risultati davvero importanti», ha sottolineato al Guardian José Antonio Lorente, esperto di medicina legale che ha collaborato allo studio. Per labisognerà attendere sabato 12 ottobre, quando verrà trasmesso Columbus DNA: His True Origin, speciale televisivo che commemorerà lo sbarco nel Nuovo Mondo del 1492.