EsponiAmo: l'arte contemporanea a Milano con MADE4ART (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fino al 15 ottobre, il prestigioso spazio espositivo MADE4ART, situato nel cuore del quartiere Brera a Milano, ospita la mostra collettiva EsponiAmo, un'iniziativa promossa da PitturiAmo e MADE4ART per sostenere e valorizzare artisti contemporanei, emergenti e affermati. Il progetto ha un respiro internazionale, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare un vasto panorama artistico, che spazia dalla pittura alla scultura, dall'astrazione alla figurazione. L'esposizione riunisce le opere di venti artisti provenienti da diverse parti del mondo, rappresentando nazioni come Italia, Francia, Belgio, Grecia, Polonia, Svizzera, Portogallo e Brasile.

