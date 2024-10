“Difendiamo la scuola pubblica”: sabato 12 ottobre corteo a Roma per i diritti di docenti e studenti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un corteo per la scuola pubblica, contro il precariato e il "mercimonio dei titoli". Domani, 12 ottobre, alle ore 15, un movimento eterogeneo composto da docenti, accademici, studenti, associazioni, famiglie e sindacati sfilerà da Piazza Esquilino a Piazza Madonna di Loreto a Roma per chiedere al governo interventi concreti per la scuola. L'articolo “Difendiamo la scuola pubblica”: sabato 12 ottobre corteo a Roma per i diritti di docenti e studenti . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unper la, contro il precariato e il "mercimonio dei titoli". Domani, 12, alle ore 15, un movimento eterogeneo composto da, accademici,, associazioni, famiglie e sindacati sfilerà da Piazza Esquilino a Piazza Madonna di Loreto aper chiedere al governo interventi concreti per la. L'articolo “la”:12per idi

Scuola : Boccia - 'Valditara si vergogni - Pd difende la pubblica e gli insegnanti' - "La scuola italiana ha bisogno di progetti e idee, non di un ministro che polemizzi, strumentalmente, con l'opposizione. Il governo di Giorgia Meloni sta di fatto privatizzando la scuola e la sta regionalizzando, spaccando il paese, con l'autonomia differenziata. . Lo dice Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd. (Liberoquotidiano.it)

Un topo scatena il caos in una scuola di Ostia. Genitori organizzano un’assemblea pubblica di protesta - L'episodio ha spinto i genitori degli alunni a organizzare per lunedì mattina un'assemblea pubblica di protesta. La presenza di un topo in una delle scuole elementari più importanti di Ostia ha provocato tensioni tra i genitori e la dirigenza scolastica. Genitori organizzano un’assemblea pubblica di protesta sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Troppi contratti a termine nella scuola pubblica - la Ue deferisce l’Italia - Mezzo milione di studenti non finiscono la scuola dell’obbligo. Ma i dati sono in calo In aggiunta, "in violazione del diritto dell'Ue, l'Italia non ha adottato provvedimenti efficaci per prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato ai danni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole pubbliche", e questo "configura una violazione del ... (Quotidiano.net)